Van'da terör operasyonu
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Övüncük Mahallesi kırsalında "Kıran-Şehit Güvenlik Korusu Faruk Çelik 2019-229" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda 4 antitank roketatar mühimmatı, antipersonel roketatar mühimmatı, 60 fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.