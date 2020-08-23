Van'da su baskınları Van'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, maddi zarara neden oldu.

Van'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, maddi zarara neden oldu.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Van'ın Tuşba, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Evlerin ve ahırların zarar gördüğü baskınlarda birçok küçükbaş hayvan ile kümes hayvanları telef oldu. Yağmurun ardından Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Özalp Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Saray Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın yanı sıra VASKİ ekipleri su baskınlarına müdahale kapsamında çalışma başlattı. - VAN

Kaynak: İHA