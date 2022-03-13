Van'da sahte 60 şişe alkollü içki ele geçirildi - Haberler

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Van'da sahte 60 şişe alkollü içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da sahte 60 şişe alkollü içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 60 şişe sahte içki ile bandrol ve etiket ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 60 şişe sahte içki ile bandrol ve etiket ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, "İpekyolu ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 60 şişe sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki, 19 litrelik bidon içerisinde 3 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 49 adet doluma hazır içki şişesi, 125 adet sahte olduğu değerlendirilen bandrol, 140 adet değişik markalara ait etiket, 641 adet içki şişesi yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili hakkında adli tahkikat başlatılan 1 şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Van'da sahte 60 şişe alkollü içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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