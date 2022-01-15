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Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Sağlık

Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor Van'da sağlık ekipleri, Özalp ve Saray ilçesinde yüksek şeker şikayeti olan ve yatalak hasta için zorlu kış koşullarına rağmen hastalara ulaştı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor

VAN - Van'da sağlık ekipleri, Özalp ve Saray ilçesinde yüksek şeker şikayeti olan ve yatalak hasta için zorlu kış koşullarına rağmen hastalara ulaştı.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış şartlarına rağmen gece ve gündüz çalışma mesaileri sürüyor. Gece yarısı kentin iki farklı ilçesinde bulunan vatandaşların yardımına sağlık ekipleri yetişiyor. Özalp ilçesine bağlı Mollatopuz Mahallesi ve Saray ilçesine bağlı Kurucan Mahallesinde yaşayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Mollatopuz'da yaşayan vatandaş, yüksek şeker şikayeti varken, Kuracan'da yaşayan 17 yaşındaki yatalak Emirhan Boğatürk için 112 acil sağlık ve Ulusal Medikal Arama Ekipleri devreye girdi. 112 acil sağlık ekipleri yaşanan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtınadan ilerleyemeyince yer yer belediye ekiplerinin desteği ile yer yer kendi imkanları ile her iki hastaya ulaşarak mahallede ilk müdahalenin ardından UMKE tarafından hastaneye ulaştırıldı. Hastaneye ulaştırılan hasta ve hasta yakınları UMKE, belediye ve 112 acil sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor

Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor

Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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Van'da sağlık çalışanlarının zorlu kış nöbeti devam ediyor Van'da sağlık ekipleri, Özalp ve Saray ilçesinde yüksek şeker şikayeti olan ve yatalak hasta için zorlu kış koşullarına rağmen hastalara ulaştı.

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