Van'da sağlık çalışanlarına karanfilli destek Van Esnaf Sanayi Kooperatifler Birliği (VESKOB) ve Van Hurdacılar Sanayi Sitesi esnafı, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önüne karanfil bıraktı.

Van Esnaf Sanayi Kooperatifler Birliği (VESKOB) ve Van Hurdacılar Sanayi Sitesi esnafı, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önüne karanfil bıraktı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle zorlu mesai ve çalışma koşullarında görev yapan sağlık çalışanlarına destekler devam ediyor.

Bu kapsamda VESKOB Başkanı Ömer Doğan ve Van Hurdacılar Sanayi Sitesi esnafı, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Doğan ve Hurdacılar Sanayi Sitesi esnafı, hastane önünde kırmızı karanfillerden halka oluşturarak sağlıkçılara destek verdi.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına verdikleri desteğin önemli olduğunu söyledi.

Ziyaretin kendilerine moral verdiğini belirten İliklerden, "Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla gerekli önlemleri aldık. Hastalık belirtisi olanlara gerekli testleri yapıyoruz. Vatandaşların sağlık çalışanlarına göstermiş olduğu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA