Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı

19.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:58
Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı

VAN Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapalı olan Bahçesaray'ın Altındere ile Erciş'in Şerefli mahallelerinin yollarını açarak, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

VAN Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapalı olan Bahçesaray'ın Altındere ile Erciş'in Şerefli mahallelerinin yollarını açarak, sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, Bahçesaray ilçesinin Altındere Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan şeker ve tansiyon hastası Hazal Kaya'ya (55) 5 saatlik zorlu çalışma ile ulaştı. İlk müdahalesi evinde yapılan kadın, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Öte yandan Erciş ilçesine bağlı Şerefli Mahallesi'nde gece saatlerinde aniden ateşi yükselen Cesim Dilmaç'ın (60) yakınları, 112'ye haber verdi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle mahalleye ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede sağlık görevlilerine ulaşan karla mücadele ekipleri, mahalle yolunu açtı. İlk müdahalesi yapılan Dilmaç, ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı
Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı
Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Prens Harry Demet Akalın
Spor Ali Koç Deniz Türüç Fatih Terim Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolu kapanan mahallelerdeki hastalara, karla mücadele ekipleriyle ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:58:57. #1.16#
title