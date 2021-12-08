BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ STAJYER ÖĞRENCİLERE SEMİNER VERDİ

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi ve Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan ortak organizasyonla stajyer öğrencilere "Erken Yaşta Zorla Evlilik" konulu seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadın ve gençlere yönelik kişisel gelişim seminerleri devam ediyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan ortak organizasyonla Tarım Orman İl Müdürlünde staj yapan öğrencilere "Erken Yaşta Zorla Evlilik" konulu seminer verdi.

Kadın ve Aile Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Tarım Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube sorumlusu Seyhan Kılıçacar, Tarım Orman İl Müdürlüğünde staj gören öğrenciler katıldı.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden görevli sosyal çalışmacı Fatma Şen tarafından verilen seminerde katılımcılara erken yaşta evlilik, kadına şiddet konulu bilgiler verildi.

Slayt gösterimi ile verilen seminer soru cevap şeklinde son buldu.

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