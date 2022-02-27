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Van'da Miraç Kandili ihya edildi

İhlas Haber Ajansı, Yunus Tuğrul - Güncel
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Van'da Miraç Kandili ihya edildi Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

VAN (İHA) - Van'da Miraç Kandili ihya edildi

VAN - Van'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi ve buradan da 'huzur-u ilahiye' yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da dua ve ibadetle idrak edildi. Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Miraç Kandili'nin öneminden bahseden Hazreti Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, bu gece Kur'an mucizesinden sonra en büyük mucize olan isra ve miraç mucizesinin gerçekleştiğini söyledi. Akan, bu gecede bütün Müslümanların camilere akın ederek dua ettiğini kaydetti.

Van'da Miraç Kandili ihya edildi

Van'da Miraç Kandili ihya edildi

Van'da Miraç Kandili ihya edildi

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Güncel

Miraç Kandili, Aksa, dua, Van, Güncel, Haberler

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