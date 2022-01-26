Son dakika! KOAH hastası kadın hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Son dakika! KOAH hastası kadın hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Çatak ilçesinde KOAH hastası kadın, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

ÇATAK, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde KOAH hastası kadın, hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Van Sağlık Müdürlüğü açıklamasına göre, Çatak Devlet Hastanesinde doktorlar kan ihtiyacı ve anemi tedavisi gerektiği için 69 yaşındaki kadını Van'a sevk etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı hava ambulansına alınan kadın, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Hasta, burada bekleyen ambulansla SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????????????

Son dakika! KOAH hastası kadın hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı

Son dakika! KOAH hastası kadın hava ambulansı ile hastaneye ulaştırıldı

AA - Son Dakika Haberleri

Çatak, Van, Güncel, Haber

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