Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöromüsküler Merkezi açıldı
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöromüsküler Merkezi açıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöromüsküler Merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Yerel

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöromüsküler Merkezi (kas ve sinir hastalığı) hizmete açıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöromüsküler Merkezi (kas ve sinir hastalığı) hizmete açıldı.

Hastanede düzenlenen açılış programına katılan hastane başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, bölge halkının sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşması için çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Bölgede nöromüsküler hasta sayısının fazla olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığının merkez açma politikası çerçevesinde hastanemizde şu ana kadar kalp cerrahi, el cerrahi, obezite, kronik yara bakım ve perinatoloji gibi birçok merkez açtık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Nöromüsküler Merkezinde kas ve sinir hastalarına hizmet verilecek. Akraba evlilikleri, genetik hastalıklara yatkınlığı artırıyor. Bu merkez bölgemiz için ciddi bir ihtiyaçtı. Nöromüsküler Merkezinin bölgemize faydalı olacağını düşünüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Nöroloji Uzmanı Dr. Sibel Özkan ise nöromüsküler hastalığının akraba evliliğinin yapıldığı toplumlarda daha sık görüldüğünü belirtti.

Nöromüskülerin motor sinir liflerini etkilendiğinde hastalarda kuvvetsizlik, güçsüzlük ve kaslarda erime yapabildiğini anlatan Özkan, "Nöromüsküler duyusal sinir lifleri etkilendiğinde ise hastaların ayak ve parmak uçlarında yanma, batma, kırıntılama şikayetleri, yürüme güçlüğü ve düşme atakları görülebilir. Bu hastalık çoğu zaman genetik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde akraba evliliğinin görülme oranı yüzde 25. Tedavi imkanı ise yüzde 10-20 oranındadır. Merkezimiz bölgeye fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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