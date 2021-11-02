Van'da kanalizasyon çalışmasında göçük; toprak altında kalan işçi kurtarıldı

VAN (DHA) - VAN'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 1 İşçi kurtarılarak hastanede tedaviye alındı .

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Beline kadar toprak altında kalan işçi, olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansala hastaneye kaldırıan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.