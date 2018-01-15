Van'da Kadınlardan Aile Destek Merkezi'ne İlgi

Van'ın Edremit ilçesinde bin 16 kadının İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından hizmete açılan 8 Aile Destek Merkezi'nden (ADEM) faydalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin çeşitli mahallelerinde 8 ADEM kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Karaman, Müsteşar Yardımcısı Dr. Hakkı Öztürk, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet Örnek'in, ADEM'leri ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu anımsatıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçedeki her mahalleye ADEM kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Merkezlerin kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Çiçekli, şunları kaydetti:

"Belediyenin sağladığı imkanlarla burada mesleki kurslar düzenliyoruz. Tüm kadınların bu kurslara katılmasını istiyoruz. Burada meslek öğrenirken aynı zamanda aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar. Merkezlerimize kadınlarımız yoğun ilgi gösterdikleri gibi her merkezde yedekte bekleyen yüzlerce insanımız duruyor. Aynı zamanda kreşler sayesinde kadınlar çocuklarıyla merkezimize ayrı bir önem gösteriyor."

Belediye tarafından hizmete açılan 8 ADEM'den bin 16 kadının faydalandığı belirtildi.