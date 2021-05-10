Van'da kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi. Ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Muradiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Bendimahi Çayı'nda denetimler yaptı. Denetimlerde kaçak avlanan 15 çuval dolusu inci kefali ele geçirildi. Ölü balıklar, ilçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. İnci kefalinin korunması için 3 aylık yasak döneminde jandarma, polis ve zabıta ekipleri de Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlere destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ