Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi

25.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:23
Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, ihbar üzerine polisin arazide yaptığı aramalarda, taşların arasına gizlenen tüfek, şarjör ve mermiler ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, ihbar üzerine polisin arazide yaptığı aramalarda, taşların arasına gizlenen tüfek, şarjör ve mermiler ele geçirildi. 

Başkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine Barış Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, arazide yapılan aramalarda, taşların arasına gizlenen kalaşnikof ve bu silaha ait 3 şarjör ile 76 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Günok Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da ihbar yapıldı, taşların arasına gizlenen tüfek ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:26:35. #1.14#
title