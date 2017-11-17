Van'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile barıştırıldı.



İpekyolu ilçesinde 4 yıl önce akraba olan Caner aileleri arasında çıkan ve Hamit Caner'in (52) ölümüne yol açan kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri devreye girdi.



Söz konusu iki aile Serhat Mahallesi'ndeki bir bahçede bir araya getirildi.



Tarafları bir araya getiren eski Başkale Belediye Başkanı İskender Ertuş, husumetli iki aileyi barıştırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Kendisini kırmayarak barışın sağlanmasına katkı sunan taraflara ve aşiret mensuplarına teşekkür eden Ertuş, "Allah barışı yapanlardan binlerce kez razı olsun. Biz bir aileyiz, akrabayız, barışmak zorundayız. Gelen bütün aşiret üyelerine de teşekkür ederim." dedi.



Kavgada hayatını kaybeden Hamit Caner'in ağabeyi Niyazi Caner ve diğer ailenin temsilcisi Ahmet Caner el sıkışarak barıştı.