Van'da "evlilik okulu" ile mutlu yuvanın temelleri atılıyor

Van'ın Gürpınar Belediyesince "Güçlü aile, güçlü Gürpınar" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "evlilik okulu" seminerleri başladı.

Van'ın Gürpınar Belediyesince "Güçlü aile, güçlü Gürpınar" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "evlilik okulu" seminerleri başladı.

İlçede, gelin ve damat adayları ile 3 yıl içinde evlenmiş çiftlere destek verilmesi amacıyla kurulan evlilik okulu, çiftlerin birbirleriyle daha güçlü aile bağları kurmalarını amaçlıyor.

Gürpınar Belediyesi öncülüğünde başlatılan proje kapsamında eğitime katılan 43 çifte mutlu bir yuvanın ipuçları anlatıldı.

Ücretsiz düzenlenen eğitimlere katılan çiftlere sertifika, beyaz eşya ve çeşitli hediyeler verileceği bildirildi.

Eğitimin açılışında konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, aile içi şiddet ve boşanma oranları karşısında aile müessesenin değerini ortaya koymak amacıyla çalışma başlattıklarına söyledi.

Evliliğin çok önemli olduğunu anlatan Tanış, şunları kaydetti:

"Evlilik, insan hayatı için bir dönüm noktasıdır. Evlilikle birlikte sorumluluklarımız artıyor. Bunlar karşısında hayatın yükünü omuzlarınızda hissedeceksiniz. Evlilik bu yükü paylaşmaktır. Kusur aramak yerine güzelliğe odaklanmaktır. Bizler de bu seminerler vesilesiyle artan boşanma ve aile içi geçimsizliğe karşı eğitimler veriyoruz. Kıymetli aile danışmanlarımız 3 hafta sürecek eğitim programıyla aile kavramının önemini ortaya koyacaklar."

Seminerde konuşan Organize Sanayi Camii İmam Hatibi Alaattin Demirel ise İslam'ın evliliğe verdiği öneme değindi.

Evliliğin Allah katında ibadet sayıldığını ifade eden Demirel, "Evliliğe ibadet gözüyle bakarsak mutlu ve huzurlu olmanın birinci aşamasını geçmiş sayılırız. Eşler arası sabır ve dayanışma duygusu güçlü tutulmalı. Evlilikte en son söyleyeceğimizi en başta söylüyoruz. Bir anlık öfkeyle söylenen sözler derin yaralar bırakıyor. Bu bağlamda karşılıklı sabır, hoşgörü ve fedakarlık evliliğin olmassa olmazıdır." şeklinde konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çelik