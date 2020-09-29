Van'da evleri yanan aile yardım bekliyor

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde 6 nüfuslu Mendaş ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.

VAN'ın Gürpınar ilçesine bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde 6 nüfuslu Mendaş ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Aile, kendilerine yardım edilmesini istedi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Koyunyatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Şirin Mendaş'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden Mendaş ailesinin fertleri kendilerini dışarı atarak kurtulurken, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangınla birlikte Mendaş ailesinin yaşadığı tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Evleri kullanılamaz hale gelen aile, yetkililerden yardım eli bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay AVCI