Donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
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Donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

11.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:26

Van'da soğuk havanın etkisiyle donan sazlık alanlar, balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Van'da soğuk havanın etkisiyle donan sazlık alanlar, balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Van'ın Edremit ilçesinde akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü bölgelerdeki sazlık alanların yüzeyi buzla kaplandı.

Artos Dağı'nın eteklerinde metrelerle yükseklikteki kamışların buzlarla bütünleşmesi, seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.

Bölgeye gelen fotoğraf tutkunları bölgenin güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtırken, balıkçılar da buz tabakasını baltalarla kırarak balık avladı.

Köşk Mahallesi'ndeki sazlık alana gelen öğretmen çift, buz tabakasının üzerinde gitar ve flüt çalarak çocuklarına mini konser verdi.

Müzik Öğretmeni Erdem Çurku, AA muhabirine, ailesiyle donan sazlıkları görmeye geldiklerini söyledi.

Enstrümanlarını da yanlarına alarak güvenli noktada hem müzik dinletisi yaptıklarını hem de bu anları, çektikleri görsellerle ölümsüzleştirdiklerini belirten Çurku, şunları kaydetti:

"Buzun üzerine çıkmak çok heyecanlı. Sürekli bir tedirginlik yaşıyorsunuz. İnsanın aklına filmlerdeki buzların kırılma sahneleri geliyor. Buzun üzerinde balık tutan arkadaşlar, fotoğraf çekenler ve biz, çok keyifli anlar yaşadık. Hava da çok güzeldi. Bizim için de farklı bir deneyim oldu."

Fotoğrafçı Merve Polat ise polis olan eşinin tayininin Kayseri'ye çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Van'ı özlemiştik. Bölgenin güzelliklerini yeniden görmek için kente geldik. Van, eşsiz güzelliklere sahip bir kent. Burada yaşadığımız dönemde çok samimi ve güzel dostlar edindik. Bu güzellikleri unutmak mümkün değil. Bugün de ailelerimizle, donmuş sazlığın üzerinde sıra dışı fotoğraflar çektik. Bizim için de çok keyifli bir gün oldu."

Donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
Donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
Donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu
Donan sazlıklar balıkçıların ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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