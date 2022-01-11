Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu - Haberler
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Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu
Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dağ Sporları Topluluğu üyeleri, '10 zirvede 10 kıtayı okuma' projesi kapsamında tırmandıkları son dağ olan Artos Dağı'nın zirvesinde, İstiklal Marşı'nın son kıtasını okudu.

VAN (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dağ Sporları Topluluğu üyeleri, '10 zirvede 10 kıtayı okuma' projesi kapsamında tırmandıkları son dağ olan Artos Dağı'nın zirvesinde, İstiklal Marşı'nın son kıtasını okudu.

Van YYÜ Dağ Sporları Topluluğu'nun üyeleri, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı anısına '10 zirvede 10 kıtayı okuma' projesini hayata geçirdi. Sporcular, geçen yıl 2 Ekim'den başlayarak Van Gölü Havzası'ndaki Gören, Kevenli, Çomaklıbaba, Büyük Erek, Başet, Alacabük, Nemrut, Süphan, Küçük Erek dağına tırmanarak her zirvede İstiklal Marşı'nın bir kıtasını okudu. Dağcılar, son olarak Van'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 metre rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. 6 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, son kıtayı da burada okuyarak projeyi tamamladı.Van YYÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü doktor öğretim üyesi Mustafa Bingöl, "Yaklaşık 6 saat zorlu bir tırmanışın ardından bu zirveye ulaştık. Olumsuz hava koşulları nedeniyle son zirve tırmanışımız biraz aksadı" dedi.


Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Van'da dağcılar, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını 10 ayrı zirvede okudu

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri

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