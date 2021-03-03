Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

03.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:11
Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın narkotik köpek 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, evlerin arasında çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın narkotik köpek 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, evlerin arasında çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Güleçler Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Barut' ile 3 evin arasında yaptığı aramada, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu
Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu
Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Berat Albayrak Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Can Bartu Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 10:12:43. #1.16#
title