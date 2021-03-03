Van'da, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroini 'Barut' buldu

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın narkotik köpek 'Barut' ile düzenlediği operasyonda, evlerin arasında çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'ye bağlı Güleçler Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Barut' ile 3 evin arasında yaptığı aramada, çuvallarla toprağa gömülü 123 kilo eroin ele geçirdi. Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU