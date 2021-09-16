Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeleri denetledi.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi kent genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde, alışveriş merkezlerindeki işletmeler başta olmak üzere kafe, restoran ve lokantalarda hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Yeme içme sektöründe faaliyet yürüten işletmeleri tek tek gezen ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgelerini kontrol etti. Yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarılırken, sorunun devam etmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri ayrıca 153 zabıta şikayet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor. - VAN

Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Yıldız Tilbe Eser Yenenler Amelia Hamlin
Spor Marcao Cristiano Burak Elmas Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Şans Oyunları Sultan Selim Ertuğrul Gazi Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da Büyükşehir zabıtası hijyen denetimi yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:44:37. #1.17#