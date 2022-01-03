Van'da büyükşehir belediyesi araç filosuna 57 araç daha ekledi

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 57 araç törenle hizmet vermeye başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Garajı'nda düzenlenen törene katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belediyenin araç filosunu güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hizmet kapasitesini artırmak için belediyenin öz kaynaklarıyla alınan 57 aracı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü'ndeki çamurun temizlemesi için kolları sıvadık. Kendi iş makinalarımızla sahilde temizlik yapıyoruz. Elimizdeki araçlar yetersizdi. Çıkarttığınız çamurun bölgeden uzaklaştırılması gerekiyordu. Bunun için 10 damperli kamyon, dozer ve 2 ekskavatörü satın aldık. Bu araçlarımız bugün hizmete alınacak. Bu araçlarla sahildeki çamur temizliğinde iyi noktaya geleceğiz. Kamyonlara, karla mücadele çalışmalarında faydalanmak üzere kar küreme aparatları da takıldı. Araçlar aynı zamanda park, bahçe, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımızın işlerinde de kullanılacak. İlimizde tarımın gelişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Araç kiralamada yaşadığımız sıkıntıdan dolayı 9 paletli ve lastikli kazıcı ve yükleyici iş makinası satın alarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

Daha önce de farklı birimlerde kullanılmak üzere 35 iş makinesinin alındığını anımsatan Bilmez, "Taşımadaki sıkıntımızı gidermek içinde 54 otobüs satın almıştık. Belediyemiz ve VASKİ'miz 123 iş makinesi alarak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Bu araçlar belediyenin öz kaynaklarıyla alındı ve yaklaşık 90 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu ödemeler döviz kuru artışlarından önce yapılmıştı." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından kurban kesilerek 57 araç hizmete girdi.

Törene AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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