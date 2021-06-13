Van'da boğulmak üzere olan 4 kişi kurtarıldı
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Van'da boğulmak üzere olan 4 kişi kurtarıldı

Van'da boğulmak üzere olan 4 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün Çarpanak Adası açıklarında boğulmak üzere olan 4 kişiyi kurtardı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü'nün Çarpanak Adası açıklarında boğulmak üzere olan 4 kişiyi kurtardı.

Olay merkez Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Çarpanak Adası açıklarında meydana geldi. Ada açıklarında 4 kişinin yüzdükleri esnada kıyıya dönemedikleri ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, polis botuyla kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler kısa sürede ilk etapta M.V. ve M.D.Ö. isimli şahısları ve daha sonra da R.G. ile R.E.'yi başarılı bir şekilde kurtardı.

Konuya ilişkin Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çarpanak Adası açıklarında 4 şahsın göl üzerinde yüzdükleri esnada suya açıldıkları, açığa doğru sürüklendikleri, kıyıya dönemedikleri ve kendileriyle irtibatın kesildiği ihbarı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince polis botu ile ivedilikle çıkış yapılmış, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşıldığında kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta M.V. ve M.D.Ö. isimli vatandaşlar çok bitkin halde uzaktan kumandalı can simidi marifetiyle botumuza alınarak kurtarılmıştır. Kendileri ile yapılan ilk görüşmede 2 şahsın daha Çarpanak adasına doğru yüzdükleri öğrenilmesi üzerine ivedilikle ada istikameti taranarak şahısların ada kıyısında karada oldukları görülmüş R.G. ve R.E. isimli vatandaşlarda botumuza alınarak toplamda 4 şahıs sağ olarak kurtarılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için tüm çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Yunus Tuğrul/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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