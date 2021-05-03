Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin davada 6 tutuklu sanıktan 5'i tahliye edildi
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Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin davada 6 tutuklu sanıktan 5'i tahliye edildi

Van'da 61 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin davada 6 tutuklu sanıktan 5'i tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'da geçen yıl düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Van'da geçen yıl düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 61 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatları, yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Dosyadaki delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, Medeni Akbaş'ın dışındaki tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı 24 Temmuz'a erteledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının, tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Olay

Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan "Akbaş" isimli tekne, 27 Haziran 2020'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çarpanak Adası açıklarında batmış, Van Gölü kıyısından bindikleri tekneyle Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerden 61'i hayatını kaybetmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının 145 gün süren soruşturması sonucunda 12 kişi hakkında dava açılmış, 25 şüpheli hakkında da "kovuşturmaya yer olmadığı"na karar verilmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tekneye kapasitesinin üzerinde yolcu alındığı ancak tam yolcu sayısının tespit edilemediği belirtilmişti. 100'ün üzerinde yolcu bulunduğunun değerlendirildiği bildirilen iddianamede, tekneyi kullanan Servet Akbaş'ın ölü ya da sağ olarak ele geçirilemediği, Medeni Akbaş'ın ise jandarma ekiplerince yakalandığı bilgisi yer almıştı.

Olayla ilgili 12 sanık hakkında "nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlarından 38 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

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