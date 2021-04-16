Van'da evde 18 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi
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Van'da evde 18 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi

Van'da evde 18 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN - Haberler | 3. Sayfa

VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 18 kilo 635 gram eroin ile 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 18 kilo 635 gram eroin ile 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili ev sahibi gözaltına alındı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 18 kilo 635 gram eroin ile 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Van'da evde 18 kilo eroin ile metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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