Van'da "2. Akdamar Adası Yüzme Festivali" düzenlendi

Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak, tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla Van'da "2. Akdamar Adası Yüzme Festivali" düzenlendi.

Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak, tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla Van'da "2. Akdamar Adası Yüzme Festivali" düzenlendi.

Gevaş Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Eğitim Merkezince bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Gevaş iskelesinde bir araya gelen aralarında sporcuların da bulunduğu 100 kişi, hazırlıkların ardından 4,5 kilometre mesafedeki Akdamar Adası'na ulaşmak için kulaç atmaya başladı.

Zorlu parkuru tamamlayamayanlar polis ve AFAD botlarının yardımıyla teknelere alınırken, bazı sporcular adaya ulaşmayı başardı.

"Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bırakacağız"

Etkinliğe destek veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün korunması adına düzenlen festivali çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların el ele vererek Van Gölü'nü koruması gerektiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Etkinliğe büyük bir katılım sağlandı. STK, basın, belediyelerimiz, tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımızla Van Gölü'nü koruyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde haziran ayında bir program düzenlendi. Kurumlarımızın sorumluluğunu yerine getirmesi adına çok önemli bir programdı. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi noktasında bu tür etkinliklere hız vermemiz gerekiyor. Halkımız, dünden daha duyarlı bir şekilde Van Gölü'nü sahiplenecek. Gölün korunması adına düzenlenen tüm programlara iştirak edeceğiz. Van Gölü'nü gelecek nesillere daha temiz bırakacağız."

"Herkesin bu güzellikleri görmesi gerekiyor"

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ise her yıl yaklaşık 700 bin kişinin Akdamar Adası'nı ziyaret ettiğini aktardı.

Van Gölü'nün hem Van hem de bölge turizmi için önemli bir değer olduğunu dile getiren Sezer, "Etkinliğe yoğun katılım vardı. Van Gölü'nü daha temiz tutmaya ilişkin bir algı oluşturmayı amaçlıyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin nezaretinde bir sempozyum yapıldı. Çok faydalı geçti. Sempozyumda alınan kararlar neticesinde bazı çalışmalar yapılacak. Van Gölü geçmişe nazaran daha temiz tutulmaya çalışılacak. Tüm vatandaşlarımızı ilçemizi, Akdamar Adası'nı, İn, Ağin ve Altınsaç koylarını görmeye davet ediyorum. Herkesin bu güzellikleri görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de festivalin ilkini 2019 yılında 70 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Geçen yıl salgın nedeniyle etkinliği yapamadıklarını anımsatan Özel, "Festivale şu an yoğun katılım var. Gölün içinde muazzam bir tarih ve 4 büyük ada var. Etkinliğimizle hem tarihimize, hem doğamıza, hem de Van Gölü'nün güzelliğine dikkat çekiyoruz. Van Gölü'nden olabildiğince faydalanalım, onu koruyalım. Burası bize emanet. Gölü kirletmememiz, kirlilikle ilgili halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan