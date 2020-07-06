Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
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Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Van'da 7 Temmuz ila 21 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süre ile gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklandı.

06.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:34

Van'da açık alanlarda düzenlenecek bazı eylem ve etkinlikler 15 gün boyunca yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen olaylara karşı uygulanmasına imkan tanınan yasağın uygulanacağı duyuruldu.

15 GÜNLÜK YASAK

Valilik açıklamasında, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 7 Temmuz 2020 tarihinden geçerli 21 Temmuz 2020 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması yasaklanmıştır" denildi.

ANKARA'DA DA YASAK UYGULANIYOR

Başkent Ankara'da da hem taşkınlığı önlemek hem de koronavirüs salgını sürecinde tehlike arz eden toplanmaların önüne geçmek maksadıyla 15 günlük toplantı ve yürüyüş yasağı uygulanıyor. 2 Temmuz'da uygulanmaya başlanan yasak 17 Temmuz'a kadar sürecek.

Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AR: yurtdışından turistleri sokuyoruz , avm, kafe, düğün salonu vb normalleşme adı altında tekrar açıyoruz, toplu taşımalar tıklım tıklım. . . en sonunda yine sokağa çıkma yasağı getireceksiniz. zararı kurallara uyanlara
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