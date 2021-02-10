Van'da 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santimetre çapında kitle çıktı
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Van'da 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santimetre çapında kitle çıktı

10.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:19
Van'da 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santimetre çapında kitle çıktı

Van'da 14 yaşındaki kız çocuğunun karaciğerindeki 20 santimetre çapındaki kist, 2 saat süren ameliyatla alındı.

Van'da 14 yaşındaki kız çocuğunun karaciğerindeki 20 santimetre çapındaki kist, 2 saat süren ameliyatla alındı.

Başkale ilçesine bağlı Büklümdere Mahallesi'nde yaşayan Rojin Karaman, nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayeti üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çocuk cerrahi polikliniğinde Opr. Dr. Mehmet Mert tarafından muayene edilen Karaman'ın karaciğerinde 20 santimetre çapında kist tespit edildi.

Ameliyata alınan Karaman'ın karaciğerindeki kist, 2 saat süren başarılı operasyonla alındı.

Çocuk cerrahi servisinde bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen Karaman, doktor Mert ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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