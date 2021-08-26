Van'da 14 göl ve barajda balıklandırma çalışması
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Van'da 14 göl ve barajda balıklandırma çalışması

Van'da 14 göl ve barajda balıklandırma çalışması
Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı - Haberler | Güncel

VAN'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 14 göl, gölet ve baraja 1 milyon 200 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı.

VAN'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 14 göl, gölet ve baraja 1 milyon 200 bin pullu sazan balığı yavrusu bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Van'da balık olmayan, stok miktarı azalan ve balıklandırmaya uygun olan tüm su kaynaklarının balıklandırılacağını söyledi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Van genelinde 14 göl, gölet ve baraja 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı. Proje gereği, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen balıklar Van'a getirildi. Ekipler tarafından tanklardaki yavru balıklar özel bir kamyonla Erciş, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye, Gürpınar ve İpekyolu, ilçelerinde bulunan 14 göl, gölet ve barajlara bırakıldı.

'BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK'

Balıklandırma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Van'da balık olmayan, stok miktarı azalan ve balıklandırmaya uygun olan tüm su kaynaklarının balıklandırılacağını söyledi. Yücel, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla Bakanlığımız tarafından 2012 yılından beri balıklandırma çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan balıklandırma çalışmaları bölge halkına ekonomik getirisinin yanı sıra çeşitli balıkçıl kuşların da uğrak yeri olmasıyla tür çeşitliliği artacaktır. Van'da balık olmayan, stok miktarı azalan ve balıklandırmaya uygun olan tüm su kaynaklarımızı balıklandıracağız. Balıklandırma çalışmalarının amacının göletlerin daha verimli kullanılması ve ekonomik getirisinin artırılması. Yapılan çalışmalar nedeniyle göletlerdeki balık stokları artacak ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır" dedi. 


Van'da 14 göl ve barajda balıklandırma çalışması
Van'da 14 göl ve barajda balıklandırma çalışması
Van'da 14 göl ve barajda balıklandırma çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuncay Avcı

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