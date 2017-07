Van Çöreği Yurt Dışından da Talep Ediliyor

Van'da üretilen ve tadı dolayısıyla kahvaltıların aranan lezzeti olan çörekler, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.



Kentteki bazı fırınlarda üretilen Van çöreği, ünlü Van kahvaltılarında sofralardaki yerini alıyor. Bu çöreklere Türkiye'nin yanı sıra İran, Irak ve Rusya'dan da yoğun talep geliyor.



Kendisine ait fırında Van çöreği üreten Hasan Duman, AA muhabirine, çörek yapımını yaklaşık 28 yıl önce babasından öğrendiğini ve her geçen gün lezzetini daha da güzelleştirdiğini söyledi.



Van çöreğini talebe göre diğer illerin yanı sıra yurt dışına da gönderdiklerini anlatan Duman, şunları söyledi:



"1950 yılından beri faaliyette olan fırınımızda üretilen çöreğin ünü ülke sınırlarını aştı. Yurt dışından isteyen müşterilerimize kargoyla gönderiyoruz ya da kendileri Van'a geldiklerinde bize uğrayıp çöreklerini alıyorlar. Çöreklerimiz uzun süre tazeliğini koruyor."



Duman, eskiden imkanların kısıtlı olduğunu ancak son zamanlarda çıkan yeni ürünleri kullanarak çöreği daha güzel hale getirdiğini ifade etti.



Tadı güzelleştikçe çöreğe olan ilginin de her geçen gün arttığını vurgulayan Duman, "Çörekte gerçekleştirdiğim en önemli değişiklik, kullanılan sosta oldu. Sosta farklı malzemeler kullandık, şeker ve yağ oranlarını değiştirdik. Ortaya bambaşka bir tat çıktı. Bu da vatandaşlar tarafından beğenilmesini sağladı. Türkiye'nin bir çok bölgesinden ve yurt dışından talepler almaya başladık. Telefonla bize ulaşan müşterilerimiz ile tanıdık vasıtasıyla isteyenlere bu çörekleri gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Özel ambalajla 30 gün tazeliğini koruyor"



Duman, çöreklerin yurt içi satışlarında bir hafta süreyle bozulmadığını yurt dışı satışlar için ise özel yaptırdıkları ambalajı kullandıklarını dile getirdi.



Bu ambalajla çöreklerin 30 güne kadar bozulmadığını anlatan Duman, müşterilerin bu uygulamadan memnun olduğunu kaydetti.



Adana'dan Van'a gelen vatandaşlardan Cumhur Karakuş ise fırından 80 çörek alarak Adana'ya götüreceğini söyledi.



Fırına bir arkadaşının tavsiyesi üzerine geldiğini anlatan Karakuş, "Van çöreğini çok seviyorum. Van'a her geldiğimde çörek almadan gitmiyorum." dedi.