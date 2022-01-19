Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (2) - Haberler
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Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (2)

Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (2)
Demirören Haber Ajansı / Feyat Erdemir - Haberler | Güncel

VAN'DA KUVVETLİ FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI Van Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı.

VAN (DHA) - VAN'DA KUVVETLİ FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Van Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli fırtına, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. Kentte akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ve tipi nedeniyle oluşabilecek, çığ, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmaları ve trafikte görüş mesafesinde azalma gibi durumlar için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:  "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması, kırsalda ise zorunlu nedenlerle trafiğe çıkacak olanların zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yoğun tipi ve çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur."


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Demirören Haber Ajansı / Feyat Erdemir - Son Dakika Haberleri

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