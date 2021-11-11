Van Büyükşehir Belediyesi'nde iş sözleşmesi görüşmeleri

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi kadrolu işçileri ile iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Anonim Şirketi, Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) bünyesindeki Van Su Personel Anonim Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler 2021-2023 yıllarını kapsıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelere, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Doç. Dr. Ali Özvan, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili yetkililer katıldı.

İki oturum şeklinde yapılan toplantılarda, sözleşmelerin idari maddeleri üzerinde görüşmeler devam ederken, sözleşmeye dahil edilen ve çıkarılan maddeler de konuşuldu.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam edecek.

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