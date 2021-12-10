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Van Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı UKOME Toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı olağan toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı salonunda gerçekleşti. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan başkanlığında yapılan toplantıya Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Levent Böke, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili şube müdürleri katıldı.

19 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda park yasağı talebi, bazı ilçelerdeki toplu taşıma ihtiyacı ile ilgili talepler, askıda indirilen araçlar, kamu kurumları ve vatandaşlardan gelen hız kesici talepleri, geçiş yolu izin belgesi talepleri ve ilçelerde motorlu taşıtlar sürücü belgesi sınav güzergahları gibi konular görüşüldü. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanırken, diğer konular ise alt komisyona havale edildi.

Toplantı katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı UKOME Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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