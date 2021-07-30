Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ayda 147 sokak hayvanını sahiplendirdi

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son altı ayda sahipsiz 147 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi son altı ayda sahipsiz 147 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı halde bulunan, duyarlı vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen binlerce sokak hayvanı da tedavi altına alınıyor. Tedavileri tamamlanıp tekrar sağlığına kavuşan sokak hayvanları kanun gereği alındığı bölgeye geri bırakılırken, birçok hayvan ise hayvan severler tarafından sahipleniyor.

6 ayda 147 sokak hayvanı sahiplendirildi

Ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret edilen merkez, 2021 yılının ilk 6 ayında tedavileri tamamlanan 100 köpek ve 47 kediyi sahiplendirdi. Sahiplendirilen sokak hayvanlarına kimlik verilirken, aşıları ve sağlık kontrolleri de yapılıyor. Ayrıca sahiplendirilen sokak hayvanı belli aralıklarla da yeni ailesinde kontrol ediliyor. Ailesiyle birlikte merkezi ziyaret eden 6 yaşındaki Eslem Berra Yorgun da, merkezdeki yavru sokak kedisini sahiplendi. Kediye Pamuk ismini veren Eslem, bir kedisi olduğu için çok mutlu olduğunu ve kedileri çok sevdiğini söyledi.

"Hayvan sahiplenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz"

Van Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına karşı birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Kurulduğumuzdan bu yana binlerce sokak hayvanını tedavi ettik. 2021 yılının ilk 6 ayında 174 hayvanı sahiplendirdik. Bunların 100 tanesi köpek ve 47 tanesi de kedi. Sahiplendirilen hayvanlar sahiplerine verilmeden önce banyo, aşı ve kısırlaştırmasını yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde sahiplerine teslim ediyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen tüm hayvan severleri merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı