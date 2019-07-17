Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesi'nin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Bedia Özgökçe Ertan ile bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

1975 Van doğumlu olan Bedia Özgökçe Ertan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev aldı. Son 3 yıldır da İHD MYK Üyeliği yaptı. Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularından oldu. Baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında çalıştı. Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer aldı. İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004 Yerel Seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van?ın ilk kadın il genel meclisi üyesi oldu.

26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.