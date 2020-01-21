'Van Bölgesel Topluluk Merkezi' protokolü imzalandı

21.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:58

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Habitat Derneği işbirliğiyle Van'da Facebook bölgesel istasyonun kurulma çalışmaları kapsamında "Bölgesel Topluluk Merkezi" protokolü imzalandı.

Van TSO toplantı salonunda düzenlenen imza töreni, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ve TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir'in katılımıyla gerçekleşti.



Törende konuşan Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneği'nin Türkiye'de bölgesel topluluk merkezleri kurduğunu söyledi.



Habitat Derneği'yle bölgesel bir bilişim istasyonunu Van'da kuracaklarını belirten Takva, şunları kaydetti:



"Doğu Anadolu Bölgesinde tek olma özelliği taşıyan bu merkez, geniş kapsamlı bir faaliyete zemin oluşturacak. 'İş aramayın, işinizi kurun' diye bir sloganımız var. Şu iş arama hikayesini çözmemiz lazım. Bu ülkenin, hepimizin bu illetten kurtulması gerekiyor. Her yıl 800 bin kişi işsizler ordusuna katılıyor. Bu hepimizin sorunu. Kendi ilimizde bu meseleyi çözmemiz lazım. Daha fazla vergi verene, kendi işini kurana, genç girişimciye ihtiyacımız var. Maaş üretenlerin sayısının artırmak, maaş alanların sayısını azaltmamız gerekiyor. Van Bölgesel Topluluk Merkezinin bölgeye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum."



Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hazır da kurulacak merkezle Van ve İstanbul arasındaki ilişkiyi kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti.



Yatırımlarını Türkiye'de açacakları 12 bölgesel ofis üzerine yoğunlaştıracaklarını aktaran Hazır, "Van potansiyeli olan bir şehir. Bir milyonluk nüfusa sahip Van, aynı zamanda uluslararası ticarete doğru evrilebilecek bir şehir. Van'ı yatırım, eğitim gibi konularda öncelik verdiğimiz bir il olarak tasarlıyoruz." dedi

Konuşmaların ardından protokol metni imzalandı.

Kaynak: AA