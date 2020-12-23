Van basınından Rektör Şevli'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van basınından Rektör Şevli'ye ziyaret

23.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:33
Van basınından Rektör Şevli'ye ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Basın İlan Kurumu Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Van Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'i makamında kabul etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Basın İlan Kurumu Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel ile Van Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç'i makamında kabul etti.

Kurumlar arasındaki iletişim ve bilgi alışverişi konularının konuşulduğu ziyarette Rektör Şevli; nazik ziyaretlerinden dolayı Uluçamlıbel ve Sevinç'e teşekkür ederek, kurum olarak basına her zaman destekte bulunacaklarını ifade etti.

Uluçamlıbel ve Sevinç'in, Prof. Dr. Şevli'ye Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından basılan kitap setini hediye etmeleri ve fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi. - VAN

Van basınından Rektör Şevli'ye ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van basınından Rektör Şevli'ye ziyaret | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:37:34. #1.14#
title