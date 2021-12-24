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Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Haberler | Yerel

Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı Van'da kar yağışı ve tipi dolayısıyla trafiğe kapanan Bahçesaray karayolu, bugün saat 13: 00 sıralarında yeniden tek şeritten ulaşıma açıldı.

VAN (İHA) - Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı

VAN - Van'da kar yağışı ve tipi dolayısıyla trafiğe kapanan Bahçesaray karayolu, bugün saat 13: 00 sıralarında yeniden tek şeritten ulaşıma açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına Van'ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Önceki gün bölgede etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün öğlen saatlerinde tek şeritten ulaşıma açılan yol, akşam saatlerinde tipi ve fırtınadan dolayı tekrar kapandı. Dün akşam saatlerinde çalışmalar ara verilirken, bugün sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler yolu tekrar tek şeritten ulaşıma açtı. Yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı

Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı

Van-Bahçesaray yolu yeniden ulaşıma açıldı

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