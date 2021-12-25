VAN'A ÜRDÜNLÜ GELİN

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'de üniversite okumak üzere İstanbul'a gelen Filistin asıllı Ürdünlü Danya Almuhaisen (19) ile okulda tanıştığı Vanlı Ömer Parlak (22), yapılan düğünle dünya evine girdi.

Ürdün'den üniversite için İstanbul'a gelen Filistin asıllı Danya Almuhaisen, okulda Ömer Parlak ile tanıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümü öğrencisi Danya Almuhaisen ile Bankacılık ve Finans bölümünde okuyan Ömer Parlak'ın arkadaşları zamanla ilerleyip aşka dönüştü. Çift 9 ay sonra evlenme kararı aldı. Ancak Almuhaisen'in ailesi, evliliğe karşı çıktı. Danya Almuhaisen, ailesini ikna etti. Almuhaisen bu yıl sınıfta okurken, Ömer Parlak ise mezun oldu.

Çift, Ömer Parlak'ın memleketi olan Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Çift geçen hafta pazar günü İzmir'de yapılan aşiret usulüne uygun düğünle dünya evine girdi. Türkçe ve Kürkçe şarkılar eşliğinde halay çeken çiftin mutluluğuna aileleri, dost ve yakınlarıyla Irak ve İran'dan gelen davetliler de ortak oldu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Türkiye'ye gelin geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Danya Almuhaisen Parlak, "Ben Filistinliyim ama Ürdün'de yaşıyorum. Türkiye'ye İstanbul'a okumak için geldim. Orada Ömer'le tanıştım. Şu an çok mutluyum. Ailemiz tanıştı. Hayırlı bir şey oldu" dedi.

Ömer Parlak ise, "Ürdün'den Türkiye'ye okul için gelmişti. Orada tanıştık, konuştuk, üzerinden 9 ay geçti ve evlenme kararı aldık. Sonra ailelerimizin rızasını aldık. Danya'nın ailesi Ürdün'den buraya geldiler, ailelerimiz tanıştılar. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Çift, İzmir'de yaşayacaklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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