Vampire The Masquerade Swansong, Çıkış Tarihi Ertelendi

Dünkü Nacon Connect etkinliği sırasında geliştirici Big Bad Wolf, popüler masa üstü RPG'nin beşinci baskısına dayanan anlatı odaklı tek oyunculu rol yapma oyunu Vampire The Masquerade Swansong'un ertelendiğini duyurdu.

Dünkü Nacon Connect etkinliği sırasında geliştirici Big Bad Wolf, popüler masa üstü RPG'nin beşinci baskısına dayanan anlatı odaklı tek oyunculu rol yapma oyunu Vampire The Masquerade Swansong'un ertelendiğini duyurdu.

Vampire The Masquerade Swansong

Başlangıçta 2021 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan oyun şimdi Şubat 2022'de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC (Epic Games Store) ve Nintendo Switch'e gelecek.

Hayranlar ayrıca üç oynanabilir karakterden biri olan Galeb merkezli yeni bir Vampire The Masquerade Swansong fragmanını da görme fırsatı buldular.

Oyunun Özellikleri

Ya vampirler gerçek olsaydı? ya bu kana susamış yırtıcılar, eski komploları titizlikle ve ustaca kuluçkaya yatırarak aramızda gizlice yaşasaydı? Peki ya onlardan biri olursan? Vampire: The Masquerade - Swansong'da, gerçek ve doğaüstü arasındaki çizginin her zaman bulanık olduğu sofistike bir dünyada bu çekici canavarlar olarak oynuyorsunuz.

Hazel Iversen the Swan, Boston Camarilla'nın yeni Prensi. Kadife eldivenli demir bir el, gücünü ortaya koymayı ve insanların gecenin bu yaratıklarının varlığını asla öğrenmemesini sağlamak için tasarlanmış vampir yasası olan Maskeli Balo'ya saygı duymayı amaçlar. Ama hiçbir şey planlandığı gibi çalışmıyor. Entrikalar, cinayetler ve güç mücadeleleri söylentileriyle, Boston'u kaosa sürükleyen çılgın bir soruşturmada Tarikatınızı korumak için gölgelerde çalışmalısınız.

Yüz yaşından büyük 3 vampir olarak oynayın. Oyun boyunca iç içe geçmiş kaderleriyle ilerleyin, farklı bakış açılarıyla uğraşın ve gerçeği yalanlardan ayırmaya çalışmak için karakter sayfalarını kullanın.

Her karakterin, tercih ettiğiniz yaklaşıma uyacak şekilde ayrı ayrı yükseltebileceğiniz kendi yetenekleri ve vampir disiplinleri vardır. Gözdağı vermeyi mi, baştan çıkarmayı mı yoksa gizliliği mi seçeceksiniz? Açlığını kana doyurabildiğin sürece bu senin kararın.

Kaynak: Turkmmo