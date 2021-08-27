Vampire: The Masquerade - Bloodhunt erken erişim olarak çıkıyor!

Geliştirici Sharkmob, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt'un Steam üzerinden PC için erken erişim tarihini duyurdu.

Sharkmob AB tarafından geliştirilen ve yayınlanan The Masquerade evreninde geçen heyecan verici, oynaması ücretsiz bir battle royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt'un geçtiğimiz gün düzenlenen Gamescom 2021 etkinliğinde erken erişim tarihi duyuruldu.

Yüzyıllar boyunca vampirler, Maskeli Balo'yu sürdürerek insanlar arasında yaşadı. Ancak yapılan bir ihanet, vampir mezhepleri arasında savaşa neden oldu ve onları Varlık olarak bilinen gizli topluluğun gazabına maruz bıraktı. Topluluğun amacı tüm vampirleri yok etmektir.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt'un Steam üzerinden PC için erken erişim olarak 7 Eylül'de çıkış yapacak.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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VAMPIRE: THE MASQUERADE - BLOODHUNT DUYURU FRAGMANI