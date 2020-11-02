Vampir yarasa nedir? Vampir yarasa özellikleri nelerdir?
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Vampir yarasa nedir? Vampir yarasa özellikleri nelerdir?

02.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:00
Vampir yarasa nedir? Vampir yarasa özellikleri nelerdir?

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Peki, vampir yarasa özellikleri nelerdir?

Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı. Peki, vampir yarasa nedir?

VAMPİR YARASA NEDİR?

Bilimsel adı: Desmodontinae

Üst sınıf: Yaprak burunlu yarasa

Uzunluk: 7,8 cm

Gebelik süresi: 209 gün

Vampir yarasalar, Desmodontinae alt familyasının türleri, Orta ve Güney Amerika'da bulunan yaprak burunlu yarasalardır. Mevcut üç yarasa türü sadece kanla beslenir: ortak vampir yarasa, tüylü bacaklı vampir yarasa ve beyaz kanatlı vampir yarasa.

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