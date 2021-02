VALORANT Tırmanış Modu Videosu Yayınlandı!

03 yaması ile oyunculara sunulacak. Geniş bir kitleye sahip olan VALORANT oyununda sevilen modlara bir yenisi daha eklenecek. VALORANT Tırmanış modunun işleyişini de anlattığımız habere ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

VALORANT Yeni Oyun Modu 2.03 Yamasıyla Geliyor!

VALORANT Tırmanış modu duyurulduktan kısa bir süre sonra, bir tanıtım videosu resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Hareketli videodan da anlayacağımız üzere beşe beş rekabet içeren bu modda her silahla oynanacak. Hatta sadece silahlar değil ajanların yetenekleriyle de oynama fırsatı olacak. VALORANT Tırmanış modu tek bir silaha bağlı olmadan kendinizi oyunun her parçasıyla test etmeniz için çok uygun olacak. Ayrıca mod diğer modlardan ve normal oyundan bağımsız olarak kendine has kurallara ve işlenişe de sahip olacak. VALORANT Tırmanış modu hakkında yapılan bilgilendirme ise şu şekilde verilmiştir:

TIRMANIŞ MODU KURALLARI

5'e 5'lik oyun modu

12 Tırmanış seviyesi (her seviyede belirli bir silah veya yetenek kullanılır)

12. seviyeyi tamamlayan ilk takım veya 10 dakikanın sonunda en yüksek seviyeye ulaşan takım kazanır.

Takımdaki oyuncular bir sonraki seviyeye geçmek için toplamda 7 puan toplamalı.

Takımla aynı seviyedeyken bir rakibi avlamak 1 puan kazandırır.

Takımdan düşük seviyedeyken bir rakibi avlamak 0,5 puan kazandırır.

Her oyuncunun, tamamlaması gereken bir silah seviyesi bulunur.

Bir sonraki silaha geçebilmek için elinizdeki silahla en az bir kişiyi öldürmelisiniz.

Siz düşük seviyedeki bir silahla kaldıysanız bile takımınız Tırmanış seviyesini yükseltmeye devam edebilir.

4. Örnek: Takımınız 4. seviyeye geçmiş olsa da siz 1. seviye silahta kalmış olabilirsiniz (diyelim ki Vandal). Elinizdeki silahla birini öldürmeden yeni silaha geçemezsiniz. Birini öldürdüğünüzdeyse doğrudan 4. silaha değil 2. silaha geçersiniz.

Karşılaşmalar yaklaşık 7-9 dakika arası sürer.

Seçtiğiniz karaktere özel yetenekler oyunda bulunmaz. Tüm oyuncular karşılaşma boyunca standart yeteneklere sahip olur (mühimmat listesini aşağıda bulabilirsiniz).

Hızlı yeniden doğma sistemi (ilk 5 saniye ölümsüz olunur)

TIRMANIŞ MODU MÜHİMMATI

1. Seviye: Her zaman Raze'in Nefes Kesen yeteneği ya da Vandal/Phantom ile başlar.

2. Seviye: Her zaman Vandal/Phantom verilir.

3-11. Seviye: Çeşitli silahlar veya yetenekler verilir.

12. Seviye: Muhtemelen Shorty, Classic, Bıçak, Şok Oku veya Kartopu Atar bile gelebilir.

Can: Her ölümün ardından, 10 saniye içinde kaybolan bir can paketi düşer.

TIRMANIŞ'TA KAZANILAN XP MİKTARI

Karşılaşmada yer aldığınızda, tamamlanan her karşılaşma için 800 XP ve kazandığınız zafer içinse ilaveten 200 XP kazanırsınız.

TIRMANIŞ OYUNDA NE KADAR KALACAK?

Şu an için sınırlı bir süreliğine oyunda olacak. Oyun modlarını oyunda ne kadar tutacağımızı sizden gelen tepkilere bakarak belirliyoruz. Şimdilik oyuna dalın ve bu eğlenceyi kaçırmayın.

Kaynak: ESporTimes