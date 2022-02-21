VALORANT Takımlarımızın Sıralamaları #21Şubat

Dünya genelinde espor alanında oyuncu ve izlenme sayısı bakımından beklenenden de fazla destekçi bulan VALORANT, ülkemizde de popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

2021 VALORANT Champions'i geride bıraktık ve 2022 VCT ile devam ediyoruz. 2021 yılını VALORANT'ın en büyük takımı temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek'in takımı ACEND olmayı başardı. 2022 yılına ise temsilcilerimiz Papara SupperMassive Blaze ve BBL Esports'un mücadele ettiği VCT 2022: 1. Aşama – Challengers EMEA süreci ile devam ediyoruz. Yapılan karşılaşmalar sonucu VALORANT Takımlarımızın Sıralamaları hakkındaki gelişmelere göz atalım.

VALORANT Takımlarımızın Sıralamaları

1. FUTBOLİST (1659 Puan-16. Sırada)

Güncel Kadro: MrFaliN, p0wa77, MOJJ, qRaxs, qw1, Gais(KOÇ)

2. FİRE FLUX ESPORTS (1628 Puan- 18 Sırada)

Güncel Kadro: JN3v1cEEE, SouhcNi, lauress, sociablEE, Sterben, Mavera(KOÇ) , marqnue(KOÇ) , KyRo(KOÇ)

3. SURREAL ESPORTS (1625 Puan- 20. Sırada)

Güncel Kadro: JIerst, Masic, Jeyj7y, Alfajer, RieNs, afr0nfire (KOÇ)

4. SÜPERMASSİVE BLAZE (1621 Puan- 22. Sırada)

Güncel Kadro: XiSTOU, glovee, CyderX, Brave, Izzy, GANDHI(KOÇ)

5. BBL ESPORTS (1618 Puan- 23. Sırada)

Güncel Kadro: aimDLL, AsLanM4shadoW, Turko, pAura, QutionerX, fabre (KOÇ), Vlad(KOÇ)

6. GALATASARY ESPORTS (1579 Puan- 28. Sırada)

7. THUNDERBOLTS GAMİNG (1520 Puan- 44. Sırada)

8. TEAM LİXA (1497 Puan- 50. Sırada)

9. FENERBAHÇE ESPORTS (1484 Puan- 55. Sırada)

10. FİRE FLUX YOUNG (1475 Puan - 58. Sırada)

11. BLBLABLA (1468 Puan -63. Sırada)

12. GALAKTİCOS (1450 Puan- 79. Sırada)

13. WEDA ESPORTS (1440 Puan- 86. Sırada)

14. 36NUMBER (1437 Puan- 90. Sırada)

15. TEAM AURORA (1433 Puan- 97. Sırada)

16. KARAGÜMRÜK ESPORTS (1431 Puan- 101. Sırada)

17. 3 GÜN YETER (1430 Puan- 107. Sırada)

18. ETERNAL FİRE (1428 Puan- 108. Sırada)

19. PARLA ESPORTS (1422 Puan- 113. Sırada)

20. W0W CLAN (1419 Puan- 115. Sırada)

21. OTHERSİDE BLUE (1419 Puan- 118. Sırada)

22. DİGİTAL ATHLETİCS (1409 Puan- 135. Sırada)

23. TEAM DEMİRAL ESPORTS (1402 Puan- 151. Sırada)

24. REGNUM CARYA ESPORTS (1400 Puan- 154. Sırada)

25. UNKNOWNPROS (139 Puan- 157. Sırada)

26. GRİNGO ESPORTS (1397 Puan - 158. Sırada)

27. ŞAHANGİLLER ESPOR (1394 Puan - 160. Sırada)

28. FAWES (1393 Puan - 165. Sırada)

29. SİVASSPOR E-SPOR (1381 Puan- 179. Sırada)

30. BEŞİKTAŞ ESPORTS (1378 Puan - 182. Sırada)

31. KAFALAR ESPORTS (1378Puan - 183. Sırada)

32. OTHERSİDE (1332 Puan - 201. Sırada)

Ülkemiz dışında VALORANT arenasında bizleri temsil eden;

CNED'in takımı ACEND avrupa takım sıralamasında 2400 Puan ile 1. sırada yer almaktadır.

DEEPMANS'in takımı WAVE ESPORTS avrupa takım sıralamasında 1587 Puan ile 26. sırada yer almaktadır.

RUSS'in takımı GİANTS GAMİNG avrupa takım sıralamasında 1567 Puan ile 30. sırada yer almaktadır.

VALORANT Takımlarımızın Sıralamaları 21.02.2022 tarihinde güncel olarak vlr.gg sitesinden alınmıştır. Takımlarımızın sıralamaları ve puanları turnuva maçlarında aldıkları sonuçlara göre belirlenmiştir. VALORANT Türkiye'de sıralamada yer almayan takımlarımız henüz resmi maça çıkmadıkları için ya da listeye giremedikleri için haberimizde yer verilmemiştir.

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