VALORANT skin iadesi nasıl yapılır?
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VALORANT skin iadesi nasıl yapılır?

VALORANT skin iadesi nasıl yapılır?
Playerbros - Haberler | Gamegar

VALORANT: alınan silah kaplaması nasıl iade edilir?

VALORANT skin iadesi nasıl yapılır? Oyuncular aldıkları silah kaplamalarını iade ederken nasıl bir yol izlemelidir? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

VALORANT skin iadesi şartları

Geçerli yasalar aksini gerektirmediği sürece, sadece şu üç şartı yerine getiren içerikler iade edilebilir:

1) İçerik kullanılmamış olmalı.

2) İçerik en fazla 14 gün önce satın alınmış olmalı.

3) İçerik, aşağıdaki iade edilebilir içerikler listesinde olmalı.

?

İADE EDİLEBİLİR

X

İADE EDİLEMEZ

VP (para iadesi için)

Silah Kaplamaları *

Karakter Kontratı Seviyeleri

Seçkin Savaş Bileti

Seçkin Savaş Bileti Seviyeleri

Silah Kaplaması Seviyeleri

Radyanit Puanları

Paketler

VALORANT skin iadesi ile Nakit almak

Nakit iadesi almak istiyorsan, müşteri hizmetlerine ticket atman gerekiyor. Nakit iadeleri, VP'nin harcanmamış olması koşuluyla alışverişi takip eden 14 gün içinde yapılabilir. İade işlemi gerçekleşmiyorsa, büyük ihtimalle iade için belirlenen süre aşılmıştır veya zaten iade edilemiyordur.

Kaynak: Playerbros

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