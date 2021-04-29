VALORANT Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor!
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VALORANT Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor!

VALORANT Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı tüm hızıyla devam ediyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası VALORANT turnuvası olan Red Bull Campus Clutch'ta eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Üniversite öğrencileri hem okullarını hem de ülkesini dünya sahnesinde temsil ediyor. Peki, Red Bull Campus Clutch Dünya Finali hangi ülkede düzenlecek? Büyük turnuvanın ödül havuzu ne kadar? İşte detaylar!

Üniversite öğrencilerinin hem okulunu hem de ülkesini dünya sahnesinde temsil etmesini sağlayan Red Bull Campus Clutch, Türkiye'de düzenlenen en büyük VALORANT turnuvası haline geldi. Ayrıca, Red Bull Clutch'a katılan ülkeler arasında en yüksek katılım bu sene gerçekleşti.

80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, oyunda Türkiye'yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs'ta gerçekleşeceği turnuvada takımlar için yeni bir Discord kanalı oluşturuldu. Dünya genelindeki oyuncuların oyun içi sesli iletişimde kullandığı Discord'taki yeni kanalda binden fazla yeni üye bulunurken burada tanışan üniversite öğrencileri turnuvaya katılmak için 150 takım kurdu.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Bursa ve Gaziantep'te konteynerlerden oluşturulan turnuvaya özel oyun merkezlerini her gün 150'den fazla Valorant oyuncusu ziyaret ediyor. Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek'in İstanbul'daki oyun merkezinden katıldığı yayın, 40 binden fazla izleyiciye ulaştı.

DÜNYA FİNALİ İSPANYA'DA

Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist ise 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Dünya Finali'nde mücadele edecek. Dünya Finali'nde mutlu sona ulaşan takım, 20 bin euroluk ödülün yanı sıra Valorant Masters'ta mücadele eden dünyanın önde gelen oyuncularıyla tanışacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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