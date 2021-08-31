VALORANT Kafe turnuvaları başlıyor!
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VALORANT Kafe turnuvaları başlıyor!

VALORANT Kafe turnuvaları başlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Riot Games Türkiye, popüler FPS oyunu VALORANT için 20 farklı internet kafede gerçekleşecek VALORANT Kafe turnuvalarını duyurdu.

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free-to-play çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu VALORANT, 2 Haziran 2020'de piyasaya sürülmesinin ardından oyun sektörünün en popüler FPS oyunlarından birisi haline geldi.

Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan VALORANT, düzenlediği turnuvalar ile göz dolduruyor. Ülkemizde oldukça rağbet gören oyun için Türkiye'nin farklı bölgelerindeki internet kafelerde düzenlenecek yeni VALORANT Kafe turnuvaları duyuruldu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.

Riot Games Türkiye resmi VALORANT espor sitesinden yapılan duyuru;

4-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kafe turnuvalara takımını kurup gel ve heyecanın bir parçası ol! 20 farklı kafede düzenlenecek etkinliklerde bol rekabet ve güzel ödüller seni bekliyor.

Turnuvaların gerçekleştirileceği kafeler ve bilgilerini aşağıda bulabilirsin. Takım kaydını gerçekleştirdikten sonra turnuva kurallarına ulaşmak, katılımcı takımları öğrenmek ve duyuruları takip etmek için bu Discord sunucusuna katılmayı unutma!

VALORANT Kafe turnuvalarına kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

ÖDÜLLER

  1. 5 adet VALORANT Sırt Çantası
  2. 5 adet 100 TL'lik Hediye Çeki
  3. 5 adet 75 TL'lik Hediye Çeki
  4. 5 adet 50 TL'lik Hediye Çeki
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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