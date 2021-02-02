Valorant'ın yeni skini Delipop 2 paketi Glitchpop beğenileri topladı
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Valorant'ın yeni skini Delipop 2 paketi Glitchpop beğenileri topladı

02.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:26
Valorant'ın yeni skini Delipop 2 paketi Glitchpop beğenileri topladı

Piyasaya ilk sürüldüğü günden beri büyük beğeni toplayan Valorant, ülkemizde de ses getiren oyunlardan biri olmayı başardı. Espor turnuvalarına da ev sahipliği yapan Valorant güncellemeleriyle beğeni toplamaya devam ediyor. Son olarak yeni eklenen skin Delipop 2 paketinin devamı olan Glitchpop oldukça dikkat çekti.

Günümüzde oldukça popüler oyunlar arasında yerini alan Valorant, yeni çıkan skini Delipop 2 ile beğenileri topladı. Daha öncesinde birçok skini de tanıtan Valorant, Delipop ile oldukça fazla kazanç sağladı. Geliştirilen Delipop 2 paketinde pek çok skin yer alıyor.

Valorant'ın yeni skini Delipop 2 paketi Glitchpop beğenileri topladı

5 Ağustos'ta çıkan Delipop'un yerini şimdi ise Delipop 2 aldı. Yeni skin Delipop 2.0, Glitchpop adı ile 3 Şubat'ta mağazadaki yerini alacak. Daha öncelerinde Ejder Ateşi, Oni, Sakura gibi skinleri mağazada sunan Valorant, Exclusive Edition görünüm katmanında olacak ve fiyatı da değişecek. Koleksiyona sahip olmak isteyen oyuncular için 8,700 VP veya silah başına 2,175 ve yakın dövüş silahı için 4,350 VP ödemeli.

Yeni yama ile birlikte gelecek olan skinler;

  • Delipop Vandal
  • Delipop Operatör
  • Delipop Phantom
  • Delipop Balta
  • Delipop Classic olacak.
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