VALORANT'ın yeni haritası Fracture hakkında bir video yayınlandı!

Haritanın 3.05 Yaması ile yayınlanması planlanıyor.

Sayısız teaserdan sonra, Riot Games, nihayet yedinci onaylamış VALORANT haritasını tanıttı.

Riot, bugün değişken manzaraları ve tipik saldırı ve savunma yapısına farklı bir yaklaşım sunan bir harita olan Fracture ile ilgili bir video yayınladı. Oyuncular, saldıran tarafın birden fazla taraftan savunucuları sıkıştırmasına olanak tanıyan benzersiz bir H şeklinde düzen bekleyebilirler. Fracture ayrıca VALORANT'ın evreni hakkında bilgimizi ileriye taşımaya yardımcı olmak için "çevresel ve görsel hikaye anlatımı" da sunuyor .

Baş sanatçı Brian Yam'a göre, Fracture'ın görsel manzarası şuna benziyor; bir kazanın meydana geldiğini ve bunun sonucunda bir "yarığın neden olduğu bir kırılma" veya "gizli bir deney yanlış gitti" gibi bir görünüm. Bir tarafta kurak bir çöl ve bozulmuş tesisler bulunurken, diğer tarafta, bir bilim tesisini devralan aşırı büyümüş bitki örtüsü bulunuyor. Haritanın ortası muhtemelen bozuk bir reaktör içerecek ve altından uzun rotalar ile birbirine bağlanacak. ve Fracture'ın benzersiz H-şekli, savunucuların ortaya çıkışını haritanın ortasına yerleştirerek. Haritanın her iki tarafından sıkıştırılmalarına ve oyuncuları savunmanın temelleri yeniden düşünmeye zorluyor.

Yaratıcı yönetmen David Nottingham, "Oyuncular için ikiz bir Dünya'nın varlığını ortaya çıkardıktan sonra. Amacımız oyunculara bu iki dünya arasındaki tehlikeli çatışmayı daha fazla hissettirmek oldu" dedi. "Ve Fracture'da, belki de çatışmanın başlangıçta göründüğü kadar siyah ve beyaz olmayan yönleri olduğunu görüyoruz."

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Kaynak: Playerbros