Valorant'ın yeni ajanı Astra, düşmanları alt edecek özel yeteneğe sahip

Harika kontrolü olan Astra, Valoran'ta yeni bir imajı ardır. Gana'dan gelen kozmik bir teker olan Astra, bir tekne dolusu yardımcı program ve yeteneklerini istediği yere bölmesini sağlayan güçlü bir astral form getiriyor.

Astra'nın ne kadar önemli olacağını söylemek için çok erken, ama onu neden böyle bir beceriyle takımınızda istemediğinizi görmek zor. Astra, Valorant tarafından duyuruldu ve büyük heyecanla bekleniyor.

VALORANT'IN YENİ AJANI ASTRA ÖZELLİKLERİ

YER ÇEKİM KUYUSU

Yerçekimi Kuyusu oluşturmak için bir Yıldızı aktif hale getirir. Bölgedeki oyuncular patlamadan önce merkeze doğru çekilir ve tüm oyuncular hala kırılgan bir şekilde içeride sıkışıp kalır.

Nova Pulse

Nova Pulse'ı patlatmak için bir yıldızı harekete geçir. Nova Pulse kısa bir süre sonra saldırır ve bölgesindeki tüm oyuncuları beyin sarsıntısına neden olmasına sebep olur.

BULUTSU

Nebula'ya (duman) dönüştürmek için bir Yıldızı etkinleştirmeye yarar.

DAĞILIN

Bir Yıldızı dağıtmak için (F) değeri kullanın, yıldızı bir gecikmeden sonra yeni bir yere yerleştirilecek şekilde döndürün. Dağılın, dönmeden önce Yıldız'ın bulunduğu yerde kısa bir süre sahte bir Bulutsu oluşturur.

ASTRAL FORM/ KOZMİK BÖLÜNME

Yıldızları birincil ateşe yerleştirebileceğiniz Astral Form'u girmek için etkinleştirin. Yıldızlar daha sonra yeniden etkinleştirilerek Nova Pulse, Nebula veya Gravity Well'e dönüştürülebilir.

Kozmik Bölme şarj edildiğinde, nişan almaya başlamak için Astral Form'daki ikincil ateşi kullanın, ardından iki konum seçmek için birincil ateş kullanın. Sonsuz bir Kozmik Bölme seçtiğiniz iki noktayı birbirine bağlar. Cosmic Dvide mermileri engeller ve sesi ağır bir şekilde nemlendirmek için kullanmaya yarar sağlar.